Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch bekannt gab, wurde am Abend des 9. September von mehreren Zeugen beobachtet, wie „zahlreiche Menschen“ aus einem Lkw - abgestellt bei der Autobahnausfahrt Bruck an der Leitha West - stiegen und in die angrenzenden Felder flüchteten. Im Zuge einer daraufhin eingeleiteten Suche - auch per Hubschrauber - wurden insgesamt 38 Menschen aufgegriffen - wie die Polizei mitteilte, in einem „schlechten gesundheitlichen Zustand“. Die Geschleppten - es handelt sich um Syrer, Iraker und Türken - wurden von Rettungskräften in der Folge versorgt und zur Polizeiinspektion Bad Deutsch-Altenburg gebracht.