Das Medizinische Zentrum Bad Vigaun mit seiner renommierten Privatklinik und dem modernen Rehabilitationszentrum ist auch in fordernden Zeiten in gewohnter Weise für die Patientinnen und Patienten da. Die persönliche Zuwendung, die zu den Markenzeichen der Gesundheitseinrichtung gehört, ist nun wichtiger denn je. Ein kompetentes Team kümmert sich um die individuellen Anliegen der Patientinnen und Patienten. Die Ärzte nehmen sich viel Zeit für das Gespräch, für eine fundierte Diagnose, die Erklärung der Behandlungsmöglichkeiten und die Begleitung auf dem Weg zu neuer Lebensqualität. „Unsere Patientinnen und Patienten sollen sich auch in diesen besonderen Zeiten gut aufgehoben und verstanden fühlen, dem haben wir uns verpflichtet“, erklärt Primar Dr. Georg Galvan, der ärztliche Leiter der Privatklinik im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun.