In der Linzer Gasse 4 hat es am Mittwoch einen Einsatz gegeben. Bewohner haben einen Chlorgas-Geruch wahrgenommen. Ein Chlorbehälter wurde erst heute geliefert und dürfte undicht gewesen sein. In Vollschutzanzügen rückte die Feuerwehr unter Einsatzleiter Andreas Reitsammer aus. „Wir wurden auf Chlorgas alarmiert und sind auf Nummer sicher gegangen“, so Reitasammer. „Für die Menge, die ausgetreten war, hätte vermutlich Atemschutz gereicht.“