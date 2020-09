Mit über 50 Standorten in ganz Österreich ist dies seit Jahren die größte heimische Bewegungsinitiative. Die Tipps sind übrigens auch individuell oder im Freundeskreis leicht umsetzbar und so erstellt, dass von der Anfängerin bis zur ambitionierten Läuferin jede mitmachen kann. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass moderater Ausdauersport das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrangen senkt, was als gute Voraussetzung für einen milderen Verlauf bei einer SARS-CoV-2-Infektion gilt, die ja das Gefäßsystem angreift. Die Experten der Sportordination Wien, Dr. Robert Fritz und Mag. Michael Koller, bestätigen zudem die Anregung der Körperabwehr.