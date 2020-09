Der Chef des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV, Rainer Seele, ist am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. In seinem Eröffnungsstatement wies er politische Einflussnahme zurück - er sei nur „berufsbedingt“ mit der türkis-blauen Regierung in Kontakt gewesen. Er verteidigte auch die Übernahme des Chemiekonzerns Borealis, das sei eine rein strategische Entscheidung gewesen.