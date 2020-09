15 Soldaten positiv

Ebenso stieg die Zahl der in der Radetzky-Kaserne in Horn betroffenen Soldaten. Von den insgesamt 204 getesteten Personen stellten sich 15 als Corona-positiv heraus. „Die Garde-Kompanie verbleibt vorerst in ihrer Unterkunft, wobei positiv und negativ Getestete räumlich getrennt werden“, so das Militärkommando Niederösterreich. Auch würden noch am Mittwoch „als reine Vorsichtsmaßnahme“ alle weiteren Soldaten sowie alle zivilen Bediensteten der Kaserne, die nicht der Garde angehören, getestet, bis zum Vorliegen der Ergebnisse würden sie sich in Heimisolation begeben.