Wegen der hohen Anzahl an Corona-Infektionen soll Deutschland Wien angeblich demnächst zum Risikogebiet erklären - der Bürgermeister der Bundeshauptstadt sieht darin allerdings „keine Besonderheit“. Andere große Städte in Europa hätten schließlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, betonte Michael Ludwig (SPÖ). In Berlin wollte man eine mögliche Reisewarnung für Wien vorerst noch nicht bestätigen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sprach sich indessen für regionale Reisewarnungen aus. Er würde ungern in eine Situation kommen, wo wieder ganze Staaten auf Roten Listen seien, sagte er nach dem Ministerrat.