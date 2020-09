„Würstchen“ oder „Kohlkopf“, so nennt Philip seine Ehefrau Elizabeth

Und wie hielt er es mit seiner eigenen Treue? Seward greift auch dieses heiße Eisen an. Hat Prinz Philip sogar uneheliche Kinder? Zumindest gibt es Gerüchte in diese Richtung, Beweise liefert Seward keine. Der Porträtierte schmetterte solche Spekulationen in gewohnter Manier ab: „Meiner Meinung nach war ich jedes Mal, wenn ich mit einer Frau spreche, mit ihr im Bett - als hätte sie kein Mitspracherecht in der Sache.“