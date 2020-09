Im Prinzip ist Reis auch schnell gekocht. Rund 15 bis 20 Minuten braucht Langkornreis, bis er vollkommen gar ist. Doch schon beim Reiskochen tauchen erste Probleme auf: Der Reis brennt unten an, bleibt zu körnig oder wird matschig. Daher greifen viele Menschen zum Blitz-Reis, den man nur noch in der Mikrowelle warm machen muss. Frisch gekochter Reis schmeckt aber einfach besser und ist deutlich günstiger. Wer also beim Reiskochen Schwierigkeiten hat, sollte sich einen Mikrowellen-Reiskocher zulegen!