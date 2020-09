Gesundheitsminister Rudi Anschober muss das Ampel-Chaos sofort beenden!“ Mit deutlichen Worten reagierte am Dienstag Vize-BM Johannes Anzengruber auf die Ampelfarbe Orange in Innsbruck. Kernpunkt der Kritik: Man wisse immer noch nicht ganz genau, was die einzelnen Ampelschaltungen für die ausgewiesenen Regionen bedeuten. „Zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung in meinem Büro zeigen, dass sich, bedingt durch die fehlenden klaren Vorgaben aus dem Gesundheitsministerium, allmählich eine Stimmung der Verunsicherung breit macht. Verunsicherung und Vertrauensverluste sind aber das Letzte, was wir jetzt in dieser Krisenzeit brauchen“, stellt Anzengruber fest, der auch Einsatzkoordinator des Innsbrucker Corona-Krisenstabes ist.