Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Zudem komme es in der Schweiz zu Bauarbeiten, die sich ebenso auf den Zugverkehr auswirken. Daher verkehren Fernverkehrsbusse mit und ohne Haltestellen zwischen Ötztal und Bludenz. Die Fernverkehrszüge in bzw. aus Zürich fallen während der Arbeiten zwischen Ötztal und Sargans komplett aus. Auch hier wird es einen Schienenersatz geben, so die ÖBB.