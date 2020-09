Der Corona-Einsatzstab bleibe auch nach der Positiv-Testung des Landesamtsdirektors voll funktionsfähig, wurde betont. Dieser bleibe in durchgängigem telefonischen Kontakt mit dem Einsatzstab bzw. wird auch per Videokonferenz an Sitzungen teilnehmen. „Als Teil der kritischen Infrastruktur, die es aufrechtzuerhalten gilt, werden weiterhin zur Sicherheit vorsorglich laufend Testungen bei den EntscheidungsträgerInnen sowie Mitgliedern des Einsatzstabes vorgenommen“, erklärte das Land in einer Aussendung. Gesunde Mitarbeiter der „versorgungskritischen Infrastrukturen“ dürfen auf Basis der Empfehlung des Gesundheitsministeriums ihrer Tätigkeit weiter nachkommen.