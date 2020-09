„Come oooooon“, brüllt er die Faust ballend durchs menschenleere Stadion. Lorenzo Musetti hat seinem Gegenüber, Stan Wawrinka, gerade aus dem Lauf heraus per einhändiger Rückhand den Ball zum Longline-Winner um die Ohren geschossen. „Absolut atemberaubend“, staunt der Tennis-TV-Kommentator (auf Englisch). Es ist nur einer von vielen Zauberschlägen, die der 18-jährige Italiener an diesem Tag auspackt und so ein erstes ATP-Match überhaupt gewinnt. Sehen und staunen Sie selbst: