Die WHO meldet einen weltweiten Rekord an aktuellen Corona-Fällen. Auch in Österreich steigen die Zahlen der Infizierten rasant weiter. Wie wahrscheinlich ist ein zweiter Lockdown in Österreich? Auf diese Frage antwortete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im #brennpunkt-Talk am Mittwoch mit einem klaren Nein. „Einen zweiten Lockdown wollen und können wir mit aller Kraft vermeiden“, so Anschober, der ergänzt: „wenn wir konsequent sind und alle zusammenhelfen“.