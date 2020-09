Microsoft will nun prüfen, ob nach dem Experiment solche Rechenkapseln künftig auch mehr als zwei Jahre am Meeresboden überdauern könnten und man solche Unterwasser-Serverfarmen zur Erweiterung der eigenen Cloud-Infrastruktur nutzen könnte. Dafür will man die Server aus der Kapsel in der Konzernzentrale im US-amerikanischen Redmond noch einmal genau unter die Lupe nehmen.