Neben den Londonern ist auch Manchester United am Wales-Superstar dran. Bale peilt jedenfalls einen Abschied aus Spanien an: „Ich will Fußball spielen. Ich bin erst 31, fühle mich aber immer noch großartig. Es liegt in den Händen des Klubs, der es einem aber sehr schwer macht, um ehrlich zu sein. Letztes Jahr hatte ich versucht, zu gehen. Sie blockten in letzter Sekunde alles ab!“ Das könnte dieses Jahr anders sein ...