„Meine Träume werden wahr werden“

Zverev sieht die Niederlage im Finale als Motivation für seine weitere Karriere und künftige Erfolge. „Es ist ein weiterer Schritt, ein Puzzleteil, in meiner Entwicklung und meinem Leben. Ich bin immer noch erst 23 Jahre alt“, erklärte der gebürtige Hamburger in einem „Bild“-Interview: „Ich habe noch so viel vor mir und möchte so viel erreichen. Ich bin auch überzeugt, dass meine Träume noch wahr werden.“