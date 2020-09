Die Denver Nuggets haben mit einem historischen Comeback das Western-Conference-Finale zwischen den Teams aus Los Angeles in der National Basketball Association (NBA) vereitelt. Angeführt von Jamal Murray (40 Punkte) gewann die Mannschaft aus Colorado am Dienstagabend (Ortszeit) in Orlando 104:89 gegen den großen Titelfavoriten L.A. Clippers und damit auch die „best of seven“-Serie 4:3.