Der 76-Jährige war gegen 15.30 Uhr in Mittelberg von einem Startplatz der Fiderepasshütte (2067 Meter) abgehoben. Weshalb der Mann in das Stahlseil der Materialseilbahn geriet, ist nicht bekannt. Beim Abrutschen entlang des Stahlseils gelangte er immer wieder zum Stillstand und ins Pendeln, wodurch er in weiterer Folge immer weiter abglitt. Schließlich rissen die Leinen, der Mann stürzte in die Tiefe.