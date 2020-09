Über drei Viertel der 36.000 Karten seien bereits vor dem Shutdown im März gebucht gewesen. „Wir wollten dem positiven Signal der Salzburger Festspiele folgen und für unsere Besucher in diesen schweren Zeiten ein ganz besonderes ‘Adventsingen der Hoffnung‘ zur Aufführung bringen“, so Köhl. Doch kurzfristige Änderungen in den Corona-Schutzmaßnahmen würden aktuell Kultur-Großveranstaltungen wie das Salzburger Adventsingen administrativ undurchführbar machen, lassen die Veranstalter des Salzburger Heimatwerks nach reiflicher Überlegung verlautbaren.