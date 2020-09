In Staffel 2 bekommt Mando von der Schmiedin den Auftrag, „Baby Yoda“ wieder zu seinen Artgenossen zu bringen - von denen allerdings nicht einmal der Name bekannt ist. Keine leichte Aufgabe also, weshalb ausgerechnet die Jedi helfen sollen - die hier als „Zauberer“ und alte Feinde der Mandalorianer beschrieben werden. Auf die - zur Zeit der Serie stark dezimierten - Jedi deutet auch eine Frau mit Kapuze hin, die kurz im Trailer zu sehen ist. Sie wird von der Wrestlerin Sasha Banks verkörpert. Einen Auftritt wird auch Kult-Darsteller Michael Biehn („Aliens“, „Terminator“) haben, ebenso wie Timothy Olyphant („Justified“). Besonderes Highlight: Katee Sackhoff (Starbucks in „Battlestar Galactica“), die als Bo-Katan Kryze aus den Animationsserien „The Clone Wars“ und „Rebels“ jetzt ihr Live-Action-Debüt feiern wird.