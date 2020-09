Viel Aufwand

Nun ist Wien „orange“ - bei Rot hätte es laut ersten Ampelplänen keine Ligaspiele, dazu wie im Lockdown nur Kleingruppentraining gegeben. Ob das noch gültig ist, weiß aktuell niemand. „Der Fußball hätte eine Chance verdient zu beweisen, dass es funktioniert“, sagt Kraetschmer. „Man sah zum Start, wie diszipliniert die Fans in Österreich sind.“ Auch die Klubs arbeiten vorbildlich - Violett investierte bisher eine sechsstellige Summe für Warn- und Infoschilder im Stadion, Plexiglas in der Gastronomie etc.