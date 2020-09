Bereits am Montag begann die Corona-Ampel zu blinken. Am Dienstag sprang sie in neun NÖ-Bezirken von Grün auf Gelb - und in Mödling und Neunkirchen sogar von Grün direkt auf Orange um. Ein Umstand, der zeigt, wie rasant das Infektionsgeschehen binnen nur einer einzigen Woche zugenommen hat. Auch am Dienstag setzte sich dieser Trend fort.