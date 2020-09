Statue ist als Karikatur zu verstehen

In Auftrag gegeben worden war die Bronzestatue von dem US-Künstler Brad Downey. Er bezeichnete sein Werk als „Karikatur“. Es sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten gedacht, indem es darauf anspiele, dass dessen eigene Frau eine Immigrantin ist. Melania Trump war nach New York gezogen, wo sie als Model arbeitete und Trump kennenlernte.