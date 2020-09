Laut der 29-Jährigen sind ihre genauen Erinnerungen, was als Nächstes geschah, „teilweise wie vernebelt“. Nur an eine Sache erinnert sie sich haargenau: „Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir uns geküsst haben. Aber ich erinnere mich daran, dass seine Finger plötzlich in mir waren. Immer härter und härter hat er sie in mich gedrückt. Noch nie vorher und nachher hat mich jemals jemand so berührt. Ich konnte mein Inneres fühlen und es hat wirklich, wirklich weh getan.“ Ratajkowski habe darauf reflexartig Leders Handgelenk gegriffen: „Ich zog seine Finger mit Gewalt aus mir. Ich habe dabei kein Wort gesagt.“ Der Fotograf sei daraufhin abrupt aufgestanden und in der Dunkelheit verschwunden.