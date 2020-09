Software konnte Passantin nicht einordnen

Die Angeklagte, die am Steuer saß, hatte zum Zeitpunkt des Unfalls ferngesehen - sie sah sich die TV-Show „The Voice“ an und hatte den Blick nicht auf die Straße gerichtet. Das selbstfahrende System hatte laut dem Fernsehsender NBC Probleme, die Fußgängerin zu klassifizieren, und konnte nicht feststellen, ob es sich um ein Fahrzeug, Fahrrad oder einen anderen Verkehrsteilnehmer handelte. Daher konnte die Software nicht feststellen, in welche Richtung das Unfallopfer unterwegs war, und ging davon aus, dass eine Bremszeit von 1,3 Sekunden ausreiche.