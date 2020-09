Lücke soll geschlossen werden

Marktwert gibt es nicht wirklich, aber eine Faustregel, so Straka. „Wenn man es schafft, dass man das Preisgeld verdoppelt, dann hat er einen sehr guten Marktwert.“ Dies sei auch das Ziel. „Das gelingt normalerweise nur für Top-3-Spieler der Welt und da ist er zurzeit.“ Die erwähnten „big three“ sowie ein Andy Murray und auch noch der in Japan sehr hoch gehandelte Kei Nishikori stehen weit voran. Diese Lücke, so Straka, solle geschlossen werden. Einen Betrag, so der Steirer, könne er nicht nennen. Es sei nicht das Ziel, dass Thiem in die Top Ten der Forbes-Liste komme. „Ich möchte anmerken, dass es nicht das Ziel ist, sondern dass es dann das Ergebnis wäre von top-sportlichen Leistungen und einer erfolgreichen Vermarktung, weil für Dominic nicht das Geld das Ziel ist, sondern die sportlichen Ziele.“