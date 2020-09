Zagreb, gestern Vormittag. Heimatstadt von Soldo und dessen Assistenten Fabijan Komljenovic, der ebenfalls - sicher auch aus privaten Gründen - die Südstadt verließ. Ein verlässlicher Informant zur „Krone“: „Die beiden mussten gehen, weil das Felix Magath so wollte. Es wurde nach einer Lösung gesucht, die für so wenig Unruhe wie möglich sorgen soll.“ Also doch beurlaubt. Der Informant weiter: „Beide haben noch Vertrag bis 2021.“ Hätten sie nicht, wenn die tatsächlich freiwillig ausgestiegen wären.