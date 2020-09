Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Regionalliga Salzburg-Leader Kuchl schrieb bei daheim noch gegentorlosen Bischofshofenern mit 2:1 erstmals in dieser Saison in der Fremde voll an. An allen Toren waren die Seidl-Brüder beteiligt. Anif bejubelte indes die ersten Treffer auswärts, bog die Trainer-Ex SAK mit 4:0.