Klötzl findet, dass die Stadtpolitik „politisch motiviert“ agiert. Vor allem da die Stadt mit einem Prozess nicht besser aussteigen würde, so die Wiener Anwältin. „Das Existenzminimum kann Preuner meinem Mandanten nicht wegnehmen“, verweist sie auf die „bescheidene“ Situation Schadens. Er trage noch die Fußfessel, lebe in Mindestpension. Man habe sich bereits um einen Bankkredit bemüht, so Knötzl. Aufgrund von Schadens 66 Jahren sei das nicht einfach.