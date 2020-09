Intern gilt Rausch als durchaus „qualifizierte Wahl“. Unter den Kollegen in der Landespolizeidirektion genießt er einen durchwegs guten Ruf. Der Nachname Rausch ist in Polizei-Kreisen nämlich kein unbekannter. Lange Zeit war der Bruder des neuen Polizeichefs auch der Sprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Michael Rausch wechselte aber in die politische Ecke, spricht jetzt für VP-Landesrat Josef Schwaiger. Eine offensichtlich geplante Rochade, um seinem Bruder Bernhard den Weg zum Polizeichef frei zu machen. Bernhard Rausch wäre als Direktor seinem Bruder direkt vorgesetzt gewesen – und das geht im Beamten-Dienstrecht nur per Ausnahmeregelungen.