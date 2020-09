Die Corona-Ampel blinkt seit Montagabend schon in drei Farben - aber keiner kennt sich aus, was das bedeutet, ab wann und wo welche Regeln gelten. An sich wurden umfangreiche Leitlinien erstellt, was bei welcher Ampelfarbe gilt. Demnach müsste nun in den neu orange gefärbten Städten und Bezirken - Wien sowie Mödling und Neunkirchen in Niederösterreich, Kufstein und Innsbruck-Stadt in Tirol sowie Bludenz und Dornbirn in Vorarlberg - unter anderem Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen und auch im Freien gelten, wenn dort der Abstand nicht eingehalten werden kann. In Theatern dürften maximal 250 Besucher Platz nehmen, in Firmen würde Schichtbetrieb gelten, in Lokalen eine Sperrstunde um 0 Uhr - und vieles mehr.