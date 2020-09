„Mein Mann würde noch leben, wenn alles schneller gegangen wäre“, sagt Gorica M. mit Tränen in den Augen. Am 5. September sackte ihr Ehegatte in der gemeinsamen Wohnung in Salzburg-Maxglan regungslos zusammen. Nachbarn eilten zur Hilfe, versuchten ihn zu reanimieren und verständigten die Rettung.