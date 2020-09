Der erste Schultag war für einige Schüler gleich wieder der vorerst letzte: Ein Schüler der Berufsschule Obertrum wurde am Montag positiv auf Covid-19 getestet. Alle seine Mitschüler und einige Lehrer wurden in häusliche Quarantäne geschickt. „Der Fall wurde am Montagabend publik. Schon am Dienstag wurde auf Distance Learning umgestellt. Rascher geht es wirklich nicht“, sagt Bildungsdirektor Rudolf Mair. Der Schulbetrieb läuft weiter.