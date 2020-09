Masken, Schals oder Halstücher in Öffis erlaubt

Fotos von dem Mann in einem weißen T-Shirt und Jeans zeigten ihn mit der Schlange um seinen Mund und seinen Hals. Eine Atemschutzmaske, wie sie vorgeschrieben ist, trug er nicht. Ein Sprecher der Nahverkehrsbetriebe für den Großraum Manchester rief in Erinnerung, dass Masken, Schals oder Halstücher als Masken akzeptiert seien. Es gebe zwar etwas Interpretationsspielraum: „Wir denken aber nicht, dass dies die Nutzung von Schlangenhaut umfasst, vor allem wenn die noch an der Schlange dran ist.“