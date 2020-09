„Nach der langen Wettkampfpause hat das Trainingslager richtig gut getan“, erzählt die 16-jährige Leibnitzerin Lisa Tretnjak. „Jede gute Aktion war wie ein Sieg“, so das Nachwuchs-Ass, das beim Neustart im Oktober in Oberwart die erste Medaille in der allgemeinen Klasse anpeilt. „Hoffentlich findet der Bewerb statt.“ Ob die im November in Riga (Lettland) geplante Kadetten-EM stattfinden kann, ist aktuell wegen Corona noch offen.