Fußballvereine der 2. bis 4. Liga in England dürfen bei Heimspielen am Wochenende testweise bis zu 1.000 Zuschauer im Stadion zulassen. Das bestätigte die zuständige English Football League (EFL) am Dienstag. Die Vereine mussten sich vorab dafür registrieren. Clubs in Regionen, in denen wegen des Coronavirus verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gelten, müssen weiter vor leeren Rängen antreten