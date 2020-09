„Explosive Blätter“

In Europa gebe es viel mehr Wald, aber trotzdem weniger Brände, meint der US-Präsident weiter. Der Grund dafür liege in der Beseitigung von heruntergefallenen Blättern. Durch die Entfernung ebendieser erfolge eine „Verdünnung des Brennstoffs“ - wenn Laub mehr als 18 Monate auf der Erde liegt, werde es „explosiv“, so Trump. Mit der Aussage erneuert der US-Präsident seine absurde Theorie, dass Länder wie Finnland durch „intensives Rechen“ Waldbrände verhindern würden.