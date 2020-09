Die Liebe zum Surflehrer, die im Sommer 2018 an einem mexikanischen Strand entfacht wurde, musste eine gebürtige Osttirolerin (23) fast mit dem Leben bezahlen. In einem Innsbrucker Hotel prügelte der heute 26-Jährige auf seine Ex ein und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Einem Gast verdankt die Frau womöglich ihr Leben. Der Täter fasste nun 15 Jahre Haft für den Mordversuch aus - nicht rechtskräftig.