Eberwein: „Damals wurde der Garten in den Steinbruch am Kreuzbergl verlegt und man entschied sich für eine geobiologische Anordnung.“ Das bedeutet, dass nicht etwa alle Korb- oder Glockenblütler in Gemeinschaft stehen. Sondern dass Pflanzen nach geografische Regionen angeordnet sind: So gibt es bei uns ein Pannonisches Quartier, ein Kaukasus-Quartier oder eines für Zentralasien."