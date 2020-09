Der Hartberg-Torjäger, der in der Vorsaison mit 19 Treffern bester österreichischer Stürmer der Liga war, steht als Sinnbild für die oststeirische Erfolgsgeschichte. „Ich bin 2015 zu Hartberg in die Regionalliga gegangen. Für so viele war das einst ein Rückschritt. Niemand hat damals gerechnet, dass ich jemals wieder in die Bundesliga kommen würde. Sogar meine Frau hat mir das nicht wirklich zugetraut“, lacht Tadic heute. „Nur ich habe immer daran geglaubt.“