„Er war megastolz“

Am zwölften Prozesstag am Dienstag sagte mit dem Vater des Maler-Azubis erstmals ein Angehöriger eines Todesopfers aus. Seine Stimme versagte regelmäßig, er brach in Tränen aus, erst bewegten sich nur seine Füße im schnellen, nervösen Takt, später zitterte der Mann am ganzen Körper. Knapp zwanzig Minuten erzählte er in kurzen Sätzen von seinem Sohn. Sehr oft fiel der Satz: „Er war megastolz.“ Stolz, dass er acht Jahre lang in der Schule gelernt habe, obwohl gar nicht klar gewesen sei, ob er das schaffe. Stolz, dass er sich mit vielen Praktika eine Lehre zum Maler erkämpft habe. „Das hat er sich alles allein aufgebaut“, erzählte sein Vater. Und stolz, dass er zur Fangemeinde des Drittligisten Hallescher FC gehörte, regelmäßig zu Spielen gehen durfte und seine Fan-Freunde bei Auswärtsspielen auf ihn aufpassten.