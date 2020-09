Natürliche Zutaten, wenig Zuckerzusatz

Die hochmoderne Brauanlage ist 2018 in Betrieb gegangen, mittlerweile zählt man etwa 25 Mitarbeiter an dem Murtaler Standort. „Das Wasser kommt direkt von der Quelle in die Flasche und dient auch als Basis für unsere Biere und Limonaden“, erläutert Strohmeier das Produktportfolio. Von Ahorn-Zitrone bis Uhudler - die Geschmacksrichtungen wurden kreativ gewählt, so manche Rezeptur und Methode hat man bereits beim Patentamt angemeldet - sicher ist sicher.