Ansturm auf ServiceLine, Flut an Anträgen

Der Corona-Lockdown war eine große Belastungsprobe für das AMS Steiermark: Alleine am ersten Tag (16. März) registrierte die ServiceLine, das Inhouse-Callcenter des AMS, fast 50.000 Anrufversuche. Mehrere tausend Anträge auf Arbeitslosengeld sowie Corona-Kurzarbeit galt es, in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten rasch zu bearbeiten. Waren am 15. März noch 37.307 Personen arbeitslos, so kamen binnen zwei Wochen gleich 26.691 Personen hinzu (Stand Ende März: 63.988 Arbeitslose). Seit dem Höchststand der Arbeitslosigkeit Mitte April mit 66.970 Betroffenen wurde vor allem im Mai und Juni ein rasantes Absinken beobachtet, in den Sommermonaten flachte sich der Rückgang jedoch ab.