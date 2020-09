Ein regelmäßiger Besuch auf corona-ampel.gv.at - am besten am Tag nach der Sitzung der Ampel-Kommission - bleibt ratsam, will man sich mit den neuesten Entwicklungen rund um die bezirksweise Risikoeinschätzung und die mit den Ampelfarben einhergehenden Maßnahmen vertraut machen. Nach den Kommissionssitzungen kann sich auf der Website einiges tun.