Das Debüt heißt „Über allem und nichts“ (Residenz Verlag) und Autor Gunther Neumann schlüpft darin als Erzähler in die Gedankenwelt einer Frau. Seine Heldin bekommt kaum einen Fuß auf den Boden, denn sie ist als Flugpilotin in einer rücksichtslosen Männerwelt unterwegs. Sie gerät durch Liebe und Gewalt in Turbulenzen. „Ich mache darin die Heimatlosigkeit zum Beruf“, sagt Neumann. Der gebürtige Linzer war als Krisen- und Wahlbeobachter viel unterwegs, zuletzt 2019 für die OSZE in der Südostukraine und für die EU in Mosambik. Nun Literatur?