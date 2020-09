Dubioser Vorfall

Am Dienstag gegen 4.15 Uhr früh geschah der zweite Überfall, der dubios klingt. Ein unbekannter Täter sprach einen 51-Jährigen aus Rohrbach wieder beim „Kärntnerauge“ an, ihm seine Bankomatkarte zu geben. Der Mühlviertler weigerte sich zwar, folgte aber den Aufforderungen des Unbekannten, in die Tiefgarage mitzugehen. Plötzlich schlug der Täter den 51-Jährigen wortlos nieder und raubte ihm 20 Euro.