Seit dem vergangenen Schuljahr setzt man im Gymnasium in Amstetten verstärkt auf die digitale Ausbildung der Schüler. Gerade zu Corona-Zeiten hat sich das bereits bezahlt gemacht. So konnten durch 3-D-Drucker im Unterricht Hunderte „Face-Shields“ zum Schutz vor dem Virus erzeugt werden. Sie alle wurden anschließend an Personen in systemrelevanten Berufen gespendet.