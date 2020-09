Die WHO meldet einen weltweiten Rekord an aktuellen Corona-Fällen. Auch in Österreich steigen die Zahlen der Infizierten rasant weiter, weshalb seit Montag die Maßnahmen der Bundesregierung wieder verschärft wurden. So müssen in allen Innenräumen der Mund-Nasen-Schutz wieder getragen werden, also nicht mehr nur in Supermärkten und beim Arzt, sondern beispielsweise auch in der Gastro am Weg zum Platz oder in der Umkleidekabine beim Sport.