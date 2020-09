Bestattung wird nur in Schutzausrüstung durchgeführt

Direkt in Kontakt mit den Toten kommen die unfreiwilligen Helfer allerdings nicht: Sie schaufeln bloß die Gräber und legen diese mit Holzbrettern aus, auf denen die Särge schließlich abgelegt werden. Die Leichen von Corona-Opfern werden in Indonesien von Beamten in Schutzmontur beerdigt.